Mercato - PSG : Conte veut plomber un nouveau dossier à 0€ de Leonardo !

Publié le 3 novembre 2021 à 1h15 par A.D.

Tout juste arrivé sur le banc de Tottenham, Antonio Conte serait prêt à se mettre en travers de la route du PSG pour Franck Kessie. Par ailleurs, le nouveau coach des Spurs souhaiterait également jouer un vilain tour au club parisien pour Marcelo Brozovic.

Après avoir bouclé les arrivées de Leo Messi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et de Sergio Ramos pour 0€, Leonardo voudrait réitérer cet exploit avec d'autres joueurs à l'été 2022. En effet, le directeur sportif du PSG aurait identifié les profils de Franck Kessie (Milan AC) et de Marcelo Brozovic (Inter), tous deux en fin de contrat le 30 juin, et souhaiterait les recruter librement et gratuitement. Toutefois, Antonio Conte, qui vient de s'engager en faveur de Tottenham, serait prêt à plomber ces deux dossiers du PSG.

Marcelo Brozovic également dans le viseur d'Antonio Conte ?