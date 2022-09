Foot - Mercato - PSG

PSG : Contacté par le Barça, Messi a lâché une grande réponse

Publié le 22 septembre 2022 à 21h45 par Thibault Morlain

A Barcelone, on rêve de revoir Lionel Messi sous la tunique blaugrana. Joan Laporta l’a affirmé à plusieurs reprises, il va faire tout son possible pour cela. Et le président du Barça serait passé à l’action pour le joueur du PSG. Ainsi, le contact aurait été renoué entre les deux parties, l’occasion pour Messi de lâcher une grande réponse par rapport à son avenir.

Si Lionel Messi rayonne actuellement avec le PSG, son avenir fait l’objet de nombreuses rumeurs. En effet, en fin de contrat, l’Argentin va devoir faire un choix important. Alors que Luis Campos va chercher à lui offrir une prolongation, le FC Barcelone rêve d’un retour de Messi. Joan Laporta pourrait alors profiter de cette ouverture pour rapatrier La Pulga.

Mercato - PSG : Un obstacle à surmonter pour l'avenir de Lionel Messi ? https://t.co/IsDoyGsqbw pic.twitter.com/sexR8FPoNN — le10sport (@le10sport) September 22, 2022

L’appel de Laporta

D’ailleurs, Joan Laporta aurait lancé son offensive. En effet, selon Sergio Gonzalez, le président du FC Barcelone aurait contacté Lionel Messi ces derniers jours afin de renouer le contact qui était rompu depuis le départ de l’Argentin à l’été 2021.

La réponse de Messi

Le FC Barcelone a donc fait le premier pas, mais Lionel Messi aurait été très clair face à Joan Laporta. Ainsi, comme développé par Sergio Gonzalez, Messi aurait expliqué au président du Barça qu’actuellement, il n’avait que la Coupe du Monde 2022 en tête. Et ce n’est après le Mondial que Messi se penchera que la question de son avenir. A suivre…