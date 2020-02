Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Confirmation que Neymar est ouvert à une prolongation !

Publié le 18 février 2020 à 6h10 par La rédaction

La stratégie de Leonardo visant à créer les conditions pour conserver à long terme sur le trio Mbappe-Icardi-Neymar a été confortée ces dernières heures. Analyse…

Comme analysé par le10sport.com , Leonardo semble bien privilégier une stratégie précise pour l'avenir, à savoir maintenir en place le trio Mbappe-Icardi-Neymar, avec en priorité la prolongation de Neymar pour convaincre Mbappe de prolonger également.

En cas de bon parcours en C1...