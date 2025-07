Mercato - PSG : Cinq joueurs sont arrivés !

Ce jeudi, certains joueurs du PSG sont de retour à l'entrainement. Si les Mondialistes sont en vacances jusqu'au 4 aout, les éléments prêtés qui n'ont pas participé à la compétition aux Etats-Unis ont intégré le groupe Espoirs. Il s'agit de Milan Skriniar, Marco Asensio, Carlos Soler, Nordi Mukiele et d'Ilyes Housni.

PSG : Les indésirables intègre le groupe Espoirs

D'après Le Parisien, les joueurs prêtés sur lesquels le PSG ne compte plus ont rejoint le groupe Espoirs ce jeudi. Du moins, ceux qui n'ont pas joué la Coupe du Monde des clubs. Comme l'a indiqué le média parisien, ils sont cinq : Milan Skriniar, Marco Asensio, Carlos Soler, Nordi Mukiele et Ilyes Housni. Reste à savoir quand et où ils vont être transférés.