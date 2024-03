Mercato - PSG : Cette star annonce une condition pour son transfert

Alexis Brunet

Le PSG va devoir compenser le départ de Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. Le club de la capitale voudra donc recruter un attaquant, mais il est fort probable qu'un gros milieu de terrain rejoigne Paris également. Le nom de Joshua Kimmich est régulièrement évoqué, et l'Allemand pourrait finalement décider de rester au Bayern Munich, et ce, en fonction de l'identité du prochain entraîneur bavarois.

Luis Campos a déjà commencé à planifier le prochain mercato estival du PSG. Le dirigeant parisien va devoir recruter au moins un gros attaquant pour remplacer Kylian Mbappé, et sans doute un milieu de terrain de calibre international. L'arrivée d'un défenseur n'est pas à exclure non plus.

Kimmich est dans le viseur du PSG

Pour ce qui est du milieu de terrain, le PSG pourrait trouver son bonheur en Allemagne. Depuis plusieurs semaines, le club de la capitale serait très intéressé par le profil de Joshua Kimmich. Après de nombreuses années chez les Bavarois, l'international allemand pourrait être tenté d'aller voir ailleurs.

Kimmich attend de connaître le nouvel entraîneur du Bayern Munich