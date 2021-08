Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette sortie hallucinante sur le transfert de Kylian Mbappé !

Publié le 30 août 2021 à 7h45 par A.C.

En Espagne, on est persuadés que le Paris Saint-Germain a tout intérêt à accepter l’offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé.

Si les médias français suivent pas à pas l’évolution du dossier Kylian Mbappé, ce n’est rien comparé à l’Espagne. Là-bas, l’attaquant du Paris Saint-Germain fait la Une de tous les quotidiens sportifs du pays, son visage s’affiche sur les sites internet de MARCA et de AS et il est devenu un show permanent de l’une des émissions les plus célèbres de la télévision espagnole, El Chiringuito . Son présentateur vedette est une véritable star de l’autre côté des Pyrénées et semble avoir les idées claires sur cet épineux dossier. « Le Real a été très généreux avec le PSG, parce que dans moins de quatre mois il sera libre. 160M€ c’est beaucoup d’argent ! » a déclaré Josep Pedrerol, sur les ondes de RMC Sport . « Le Real a fait ça parce qu’ils savent que Mbappé ne veut plus jouer au PSG ».

« Le PSG ne peut pas s’énerver, Madrid leur fait un cadeau »