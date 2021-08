Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation hallucinante sur l’opération Mbappé !

Publié le 26 août 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Même si le Real Madrid a fait parvenir une première offre repoussée par le PSG pour Kylian Mbappé, il s’agirait en réalité d’un gros coup de bluff de la part du club merengue. Explications.

Comme l’a annoncé la presse espagnole mardi soir, le Real Madrid a enfin bougé ses pions pour racheter la dernière année de contrat de Kylian Mbappé au PSG, et a fait parvenir aux dirigeants francilien une proposition de 160M€. Une offensive qui a rapidement été déclinée par le PSG, mais il semblerait que le Real Madrid ait anticipé cette réaction… Frédéric Hermel, correspondant de RMC Sport en Espagne, a fait quelques révélations pour le moins surprenantes sur cette manœuvre des dirigeants espagnols pour Mbappé.

« On va faire une offre au PSG, mais… »