Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce dossier est toujours ouvert pour Leonardo !

Publié le 7 août 2020 à 22h45 par La rédaction

Le PSG cherche encore et toujours à solidifier son milieu de terrain. Cet été, le club de la capitale pourrait jeter son dévolu sur Lucas Paqueta en difficulté au Milan AC.

Arrivé en janvier 2019, Lucas Paqueta ne s’en sort pas au Milan AC. En un an et demi et 44 matchs le milieu de terrain n’a inscrit qu’un but et réalisé que 3 passes décisives. Arrivé e, provenance de Flamengo pour 38M€, le brésilien avait choisi le Milan AC au détriment, notamment, du FC Barcelone et du PSG. Malgré des débuts prometteurs Paqueta finira par sortir du onze de Stefano Pioli et ses entrées ne seront remarquées que lorsque l’arbitre lui assénera un carton jaune.

Paqueta poussé vers la sortie