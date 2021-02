Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette opération de Leonardo est vivement critiquée…

Publié le 21 février 2021 à 4h45 par T.M.

Durant le mercato hivernal, le PSG a décidé d’envoyer Bandiougou Fadiga en prêt à Brest. Un choix qui n’a pas manqué de faire réagir Mathieu Bodmer, s’agaçant même du choix parisien.

A 20 ans, Bandiougou Fadiga avait profité de la confiance accordée par Thomas Tuchel pour disputer quelques matchs avec le PSG en Ligue 1. Toutefois, le changement d’entraîneur et l’arrivée de Mauricio Pochettino aura tout changé pour le milieu de terrain, qui n’entrait pas dans les plans de l’Argentin. A la recherche de temps de jeu, Fadiga est donc parti en chercher à Brest. Prêté en Bretagne, il pourrait d’ailleurs y rester puisqu’une option d’achat a été négociée. Mais le PSG garderait également une option de rachat pour rapatrier Bandiougou Fadiga.

« Pourquoi racheter un joueur qui est chez vous au démarrage ? »