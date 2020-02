Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce de taille sur une piste de Leonardo !

Publié le 25 février 2020 à 0h45 par A.D.

Federico Chiesa serait dans le collimateur de Leonardo, le directeur sportif du PSG. Rocco Commisso, le président de la Fiorentina, s’est prononcé sur l’avenir de son jeune attaquant italien.

Rocco Commisso a entretenu le doute quant à l’avenir de Federico Chiesa. Pour étoffer l’attaque de Thomas Tuchel, Leonardo pourrait se jeter sur l’attaquant de 22 ans lors du prochain mercato estival. Selon les informations du Corriere della Sera , divulguées ce dimanche, le directeur sportif du PSG pourrait avoir une fenêtre de tir pour Federico Chiesa dans les prochains mois. À en croire le média italien, le crack italien serait autorisé à quitter la Fiorentina dès qu’il le désire. En attendant la prochaine fenêtre de transferts, Rocco Commisso a annoncé la couleur pour l’avenir de Federico Chiesa.

«J’ai tenu ma promesse l’été dernier, on verra»