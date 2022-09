Foot - Mercato - PSG

PSG : Cette grosse condition posée pour le transfert de Lucas Moura

Publié le 25 septembre 2022 à 05h30 par Thibault Morlain

Arrivé de Sao Paulo en janvier 2013, Lucas Moura avait l’étiquette d’une grosse pépite en devenir au moment de poser ses valises au PSG. Au total, le Brésilien sera resté 6 saisons avec le club de la capitale. Il a finalement rejoint l’Angleterre et Tottenham en janvier 2018. Revenant sur ce transfert, Lucas a d’ailleurs fait une révélation sur l’une de ses conditions.

Au PSG, on se souviendra entre autre de Lucas Moura pour son incroyable action contre l’OM. Arrivé de Sao Paulo, le Brésilien était annoncé comme un énorme crack en devenir. S’il a du mal à totalement explosé à Paris, il aura tout de même réussi à laisser une belle image de lui. Une histoire qui se sera toutefois terminé en janvier 2018. C’est à ce moment que Lucas Moura a pris la direction de l’Angleterre, s’engageant alors avec Tottenham dans le cadre d’un transfert annoncé aux alentours de 28M€.

« Je voulais que ce soit un transfert définitif et pas un prêt »

D’ailleurs, pour ce qui est de son transfert vers Tottenham, Lucas Moura avait une requête précise. Revenant sur cette opération, le Brésilien a expliqué dans le cadre d’un documentaire pour SpursPlay : « J’ai seulement que je voulais que ce soit un transfert définitif et pas un prêt. J’étais à Paris depuis 5 ans et je sentais que le cycle était terminé. Je voulais aller ailleurs. Je savais qu’avec l’implication et le travail, cela allait bien se passer. Sans aucun doute, j’étais super motivé pour donner un nouveau tournant à ma carrière ».

« Moussa Sissoko m’a énormément aidé. Serge Aurier aussi »