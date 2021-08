Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme interrogation affichée sur l’arrivée de Messi !

Publié le 11 août 2021 à 3h00 par A.M.

Alors que le PSG sera le deuxième club de Lionel Messi, les fans de football vont enfin pouvoir réaliser ce dont est capable l'Argentin en dehors du FC Barcelone.

Nouveau joueur du PSG, Lionel Messi va découvrir un tout nouvel environnement avec son arrivée en Ligue 1. Après avoir évolué durant toute sa carrière au FC Barcelone, l'Argentin sort de sa zone de confort à 34 ans afin de réaliser un nouveau défi. Journaliste de L'Equipe , Vincent Duluc s'interroge donc sur le joueur que sera Lionel Messi loin de son cocon catalan.

«Quel joueur sera-t-il au-delà de son habitat naturel ?»