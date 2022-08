Foot - Mercato -PSG

PSG : Cette clause qui pourrait plomber le transfert de Rashford

Publié le 11 août 2022 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 11 août 2022 à 21h39

Alors que Luis Campos serait toujours à la recherche d’un nouveau profil pour renforcer l’attaque du PSG, le club de la capitale se serait lancé sur la piste de Marcus Rashford. L’international anglais serait partant pour un nouveau challenge au PSG, qui se serait déjà intéressé à lui à l’époque où Leonardo était encore là. Toutefois, Manchester United pourrait plomber les plans parisiens.

Et si Marcus Rashford quittait Manchester United ? Alors que les Red Devils doivent toujours faire face au dossier Cristiano Ronaldo, un nouveau joueur offensif pourrait être sur le départ. En effet, le PSG serait toujours à la recherche d’un nouveau renfort pour son attaque, et se serait lancé dans la course à la signature de l’international anglais. Une piste déjà activé par Leonardo lors de son passage au PSG.

Des contacts entre le PSG et Marcus Rashford

Ainsi, le journaliste Julien Laurens a confirmé, sur son compte Twitter , l’information sortie dans un premier temps par l’Equipe. En effet, les dirigeants du PSG auraient bien entamé des contacts avec Marcus Rashford. Le PSG aurait besoin d’un joueur de son profil, capable de jouer sur les ailes, mais aussi au poste de numéro 9. Pour le moment, cependant, les discussions n’auraient pas démarré avec Manchester United sur ce dossier.

Marcus Rashford ouvert à un départ ?

Par ailleurs, le journaliste affirme également que Marcus Rashford serait ouvert à un départ de Manchester United. En effet, l’international anglais serait à la recherche d’un nouveau challenge, alors qu’il ne lui rester qu’un an de contrat chez les Red Devils . La non-qualification pour la Ligue des Champions des pensionnaires d’Old Trafford aurait-elle un lien avec ces envies de départ, comme ce serait le cas pour Cristiano Ronaldo ?

Manchester United a une clause pour prolonger Rashford