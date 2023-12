Mercato - PSG : C’est déjà mort pour ce transfert à 11M€

Thibault Morlain

Après une saison décevante au PSG, Renato Sanches a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival. Et à l’instar de Leandro Paredes, le Portugais s’est également envolé pour l’AS Rome. Le milieu de terrain a alors été prêté avec option d’achat chez les Italiens. Mais même de l’autre côté des Alpes, Renato Sanches est en échec et une première réponse est déjà tombée pour son avenir.

Durant le dernier mercato estival, le PSG s’est débarrassé de nombreux indésirables et Renato Sanches en faisait partie. Arrivé pourtant un an auparavant, le Portugais a été invité à s’en aller et c’est à l’AS Rome que le Portugais a posé ses valises. Prêté avec option d’achat, Renato Sanches avait l’opportunité de se relancer sous les ordres de José Mourinho, mais jusqu’à présent, c’est un véritable fiasco.



Mercato - PSG : Paris change ses plans pour ce transfert à 20M€ https://t.co/UC4jezgOa0 pic.twitter.com/quGMbq0hlP — le10sport (@le10sport) December 27, 2023

L’AS Rome ne gardera pas Renato Sanches

Toujours pas épargné par les blessures, Renato Sanches galère également à l’AS Rome. A en croire les informations de Nicolo Schira, une grande décision aurait d’ailleurs déjà été prise. En effet, le club de la Louve aurait acté le fait de ne pas lever l’option d’achat du Portugais, qui est de l’ordre de 11M€. Ainsi, Renato Sanches retournera au PSG à l’issue de la saison.

Un retour au PSG dès janvier ?

A moins que Renato Sanches ne revienne dès janvier ? Des questions se posent concernant la possibilité de la rupture du prêt. Comme le poursuit le journaliste italien, alors que José Mourinho serait déçu des performances de Renato Sanches, son avenir serait incertain à Rome. A suivre…