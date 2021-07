Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations de taille sur le départ de Kingsley Coman !

Publié le 25 juillet 2021 à 23h10 par D.M.

En 2014, Kingsley Coman prenait la décision de quitter le PSG et de rejoindre la Juventus. Un départ rendu possible par l'actuel directeur sportif de Tottenham, Fabio Paratici.

A chaque mercato, c’est la même rengaine. Le PSG ne parvient pas à conserver ses jeunes joueurs, issus pour la plupart de son centre de formation. Cet été encore, le club parisien a enregistré les départs de Daniel Labila, mais aussi d’Abdoulaye Kamara. Une mauvaise habitude prise par le PSG, qui a laissé filer au fil des années de nombreux joueurs de talent à l’instar de Kinglsey Coman. Formé à Paris, le joueur avait refusé de prolonger son contrat avec le club de la capitale en 2014 et de rejoindre la Juventus. Ancien responsable du recrutement de la Vieille Dame , Javier Ribalta est revenu sur le départ de Kingsley Coman du PSG et a révélé le rôle crucial de Fabio Paratici, alors directeur sportif de la Juventus.

« Paratici a réussi à l'amener à la Juventus »