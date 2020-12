Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces recrues estivales qui changent les plans de Tuchel !

Publié le 8 décembre 2020 à 3h30 par A.M.

Arrivés en toute fin de mercato, Rafinha et Moise Kean s'imposent comme des titulaires en puissance alors qu'ils étaient plutôt amenés à jouer les doublures.

Très critique à l'égard de Leonardo en fin de mercato, Thomas Tuchel n'a jamais caché sa volonté de voir débarquer plusieurs recrues. Finalement, le souhait de l'entraîneur du PSG a été exaucé dans les ultimes instants du marché estival puisque Danilo Pereira, Moise Kean et Rafinha sont arrivés dans les dernières heures du mercato. Et les deux derniers cités connaissent d'ailleurs une excellente intégration. En effet, l'international italien brille en l'absence de Mauro Icardi tandis que le Brésilien monte en puissance et impressionne dans l'entrejeu. Deux joueurs qui étaient amenés à jouer les seconds rôles et qui sont finalement des titulaires en puissance, ce qui n'est pas pour déplaire à Thomas Tuchel.

Rafinha et Kean se font une place