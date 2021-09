Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces précisions sur le départ de Thomas Tuchel !

Publié le 21 septembre 2021 à 1h00 par H.G.

Alors qu’il avait été limogé par la direction du PSG après la première partie de saison dernière, Thomas Tuchel pourrait bien avoir quelque peu lassé en interne avant son départ.

Depuis janvier dernier, Mauricio Pochettino est l’entraîneur du PSG. Le technicien argentin a été nommé au poste à la suite du renvoi de Thomas Tuchel juste avant Noël à six mois de la fin de son contrat. Ne bénéficiant pas d’un contexte simple, entre le Covid-19 et l’enchainement des matchs dans un calendrier infernal ayant provoqué des blessures, l’Allemand ne parvenait plus à se montrer sous son meilleur jour comme ce fut le cas lors du Final 8 de la Ligue des champions quelques mois auparavant. Mais il se pourrait que la fracture était quelque peu plus profonde entre l’actuel entraineur de Chelsea et le PSG…

Thomas Tuchel avait perdu en autorité