Mercato - PSG : Ces précisions de taille sur le dossier Kylian Mbappé !

Publié le 1 juillet 2021 à 16h10 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que Kylian Mbappé ne voudrait pas prolonger au PSG, l’attaquant de 22 ans n’aurait néanmoins pas encore demandé son départ.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé voit son avenir faire l’objet de nombreuses spéculations. Et cela ne va pas s’atténuer après les informations parues ce jeudi dans L’Equipe . En effet, le quotidien français a indiqué que le numéro 7 du PSG aurait fait comprendre à sa direction qu’il ne souhaite pas renouveler son bail en l’état, même si cette décision ne serait pas irrévocable pour l’heure. Cependant, alors que beaucoup d’observateurs estiment maintenant que l’aventure de Kylian Mbappé au PSG pourrait s’interrompre dès cet été. Mais ce raisonnement serait bien trop précipité.

« Il n’a pas encore signifié au club qu’il souhaitait partir »