Mercato - PSG : Ce message lourd de sens sur une arrivée de Messi à Paris !

Publié le 25 février 2021 à 1h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Lionel Messi, le club de la capitale pourrait tirer bien plus qu’un bénéfice sportif grâce à l’Argentin selon un économiste.

Kylian Mbappé arrivant au terme de son bail dans un an et demi, le PSG pourrait n’avoir d’autre choix que de le vendre cet été s’il n’a pas prolongé d’ici-là pour ne pas s’exposer au risque d’un départ libre un an plus tard. Et qui de mieux que Lionel Messi pour remplacer l’international français dans ce cas ? En fin de contrat au FC Barcelone le 30 juin prochain, l’Argentin est fréquemment annoncé comme étant dans le viseur du club parisien afin de compenser un potentiel départ de Kylian Mbappé. Seulement voilà, certains observateurs ont des doutes quant à la pertinence de cette opération depuis que le contrat mirobolant de Lionel Messi au FC Barcelone a été révélé par El Mundo .

« Messi aurait un effet Beckham, un booster marketing considérable »