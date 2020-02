Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce duel au sommet qui se confirme pour Aouar…

Publié le 29 février 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors que le PSG est sur les traces d’Houssem Aouar, comme vous nous le révélions en janvier, la Juventus compterait bien compromettre les plans de Leonardo avec le milieu de l’OL.

Mercredi, lors du succès de l’OL face à la Juventus au Groupama Stadium à l’occasion du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions (1-0), Houssem Aouar a réalisé une performance remarquée puisqu’il est le passeur décisif sur le but de Lucas Tousart. La Vieille Dame a pu directement témoigner du talent de l’international espoir français et devrait bel et bien imposer une rude concurrence au PSG qui, comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité début janvier, pense au milieu de l’OL pour renforcer l’entrejeu de l’effectif de Thomas Tuchel.

La Juventus prévoirait de superviser régulièrement Aouar !