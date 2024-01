Mercato - PSG : Ce crack lâche une réponse étonnante sur l'avenir de Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé peut négocier un transfert libre et gratuit avec le club de son choix, et ce, depuis le 1er janvier. Interrogé ce dimanche soir sur l'avenir de son coéquipier, Bradley Barcola a lâché une réponse surprenante.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé pourrait ne plus faire long feu à Paris. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 rouge et bleu changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne rempile pas d'ici-là. D'ailleurs, Kylian Mbappé peut négocier un transfert à 0€ avec l'écurie de son choix depuis le 1er janvier.

PSG : Malaise avec Mbappé à cause de Neymar ? https://t.co/A1hH1PnOqv pic.twitter.com/Z5JAxop4i1 — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

Barcola se prononce sur l'avenir de Mbappé

Si la direction du PSG est très préoccupée par la situation de Kylian Mbappé, ce n'est pas vraiment le cas de Bradley Barcola. Arrivé à Paris lors du dernier mercato estival, le crack de 21 ans a fait passer un message clair sur l'avenir de son compatriote français.

«Ce n'est pas mon problème»