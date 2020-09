Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce club de Ligue 1 en rajoute une couche pour ce gros dossier du PSG !

Publié le 14 septembre 2020 à 1h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Marcelo Brozovic est également annoncé du côté de l’AS Monaco. Mais le club de la Principauté ne semble pas dans le coup.

À l’instar de l’été dernier, le PSG semble chercher à renforcer l’entrejeu de l’effectif de Thomas Tuchel. Parmi les multiples pistes enclenchées par la direction sportive parisienne, Marcelo Brozovic est l’une des dernières en date. Le10sport.com vous a dévoilé que Leonardo est venu à la pêche aux informations concernant un éventuel transfert du joueur de l’Inter. L’AS Monaco semble être un concurrent du PSG pour l’international croate selon La Gazzetta dello Sport . Mais les figures fortes du club monégasques ne confirment pas ces spéculations.

« Je ne peux pas commenter des noms »