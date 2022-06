Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos prépare bien un transfert à 60M€ cet été

Publié le 20 juin 2022 à 15h45 par Dan Marciano

Le PSG aimerait rapatrier quelques anciens membres de son centre de formation. Après avoir étudié la piste Christopher Nkunku, le club parisien aurait activé celle menant à Moussa Diaby, performant cette saison au Bayer Leverkusen. Mais à en croire la presse anglaise, il faudra compter environ 60M€ pour espérer attirer l'international français.

C'est l'un des problèmes récurrents du PSG. A chaque mercato, plusieurs jeunes, en manque de temps, décident de progresser à l'étranger. Et dans certains cas, ils peuvent donner des regrets aux dirigeants parisiens. Le club de la capitale estime, peut-être, avoir fait une erreur en laissant partir Moussa Diaby. Formé au PSG, l'ailier avait pris la décision de quitter Paris en 2019 pour rejoindre le Bayer Leverkusen. En Allemagne, Diaby s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs offensifs de Bundesliga. A tel point que son club formateur aimerait le récupérer cet été.

Mercato - PSG : Après Vitinha et Renato Sanches, Campos prépare un incroyable retour https://t.co/DUJFl9KGOr pic.twitter.com/dwMcvYyfl4 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 19, 2022

Le PSG tente bien le coup Diaby