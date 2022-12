Mercato - PSG : Une annonce tombe pour ce transfert à 120M€

En grande forme depuis le début de saison, Jude Bellingham ne manque pas de courtisans. Le joueur de 19 ans aurait notamment tapé dans l'oeil du PSG, mais aussi du Real Madrid ou encore de Liverpool. D'ailleurs, Jürgen Klopp a été interrogé sur le sujet en conférence de presse. Et l'entraîneur des Reds a éclaté de rire.

Brillant avec le Borussia Dortmund en début de saison et étincelant avec l’Angleterre à la Coupe du monde, Jude Bellingham s’est fait remarquer sur le marché des transferts. Le joueur de 19 ans aurait notamment tapé dans l’oeil du PSG. Luis Campos ne serait pas contre son arrivée pour renforcer les rangs de Christophe Galtier dans l’entrejeu.

Jurgen Klopp laughs after question on Bellingham available in January: “I’m the wrong person to ask about whether Jude is available in January” 🔴 #LFC“January window? We are looking and if something happens, we will see. From a sports side, we are always prepared”. pic.twitter.com/TsbYYQI742