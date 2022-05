Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos peut réaliser un gros coup à 30M€ !

Publié le 28 mai 2022 à 13h15 par Dan Marciano

A la recherche d'un défenseur central, le PSG serait toujours en embuscade dans le dossier Kalidou Koulibaly. Longtemps inflexible, le Napoli ne s'opposerait pas à son départ cet été, notamment en cas d'offre à 30M€.

Pas encore officiellement nommé au poste de directeur sportif du PSG, Luis Campos aurait déjà commencé à plancher sur les contours de l'effectif pour la saison à venir. Le Portugais aurait notamment ciblé les besoins de l'effectif, notamment dans le secteur défensif. Alors que l'avenir de Sergio Ramos et d'Abdou Diallo demeurent incertains, le PSG aurait comme plan de recruter un nouveau défenseur central. Et à en croire la presse italienne, le club de la capitale serait toujours en course dans un dossier de longue date.

Le Napoli réclame 30M€ pour Koulibaly

Selon les informations de Calciomercato.it et du Corriere dello Sport , le PSG serait toujours sur les traces de Kalidou Koulibaly, sous contrat jusqu'en 2023 avec le Napoli. Agé de 30 ans, l'international sénégalais a plusieurs fois été annoncé dans le viseur du club parisien, notamment sous l'ère Leonardo. Et la formation parisienne pourrait bien avoir l'occasion de mettre la main sur le joueur cet été. En tout cas, le Napoli ne s'opposerait pas à son départ, notamment en cas d'offre à hauteur de 30M€ à en croire Sport. Le PSG sait ce qu'il doit faire dans ce dossier.