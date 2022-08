Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos joue avec le feu pour le transfert de cet indésirable

Publié le 18 août 2022 à 23h45 par Pierrick Levallet

Le PSG souhaite dégraisser son effectif et le recrutement de Luis Campos devrait faire quelques victimes, à commencer par Idrissa Gueye. Le milieu de terrain sénégalais, victime des arrivées de Vitinha et de Renato Sanches, est convoité par Everton. Le club de Premier League aimerait le rapatrier cet été. Néanmoins, le transfert du joueur de 32 ans bloquerait autour d’un aspect purement économique.

En plus de son recrutement, le PSG souhaite également dégraisser son effectif. Luis Campos y travaille et a déjà bouclé quelques départs avec Thilo Kehrer, Arnaud Kalimuendo, Thierno Baldé, Georginio Wijnaldum, Colin Dagba, Alphonse Areola et Marcin Bulka. Mais le conseiller sportif parisien ne compterait pas s’arrêter là. D’autres départs seraient encore attendus au sein de l’effectif du PSG, à commencer par les indésirables comme Idrissa Gueye. Placé dans le loft, le Sénégalais est convoité par Everton, qui ne serait pas contre le rapatrier. Mais l’opération n’avancerait plus ces derniers jours pour une raison bien précise.

Mercato - PSG : Accord trouvé pour le transfert de cet indésirable de Galtier https://t.co/aIQeOS4act pic.twitter.com/r2FOZAS5MA — le10sport (@le10sport) August 16, 2022

Le PSG refuse de libérer Gueye de son contrat

Selon les informations de RMC Sport , le transfert d’Idrissa Gueye bloquerait autour d’un détail économique. Le PSG refuserait de le libérer de sa dernière année de contrat. Le club de la capitale et Luis Campos entendent toucher une indemnité de transfert pour laisser filer l’international sénégalais.

Everton pourrait perdre patience

En revanche, Idrissa Gueye verrait d’un bon œil une arrivée libre à Everton. Cela lui permettrait de négocier une plus grosse prime à la signature. Face à cette décision le club de Premier League pourrait bien perdre patience et finalement se retirer du dossier. Everton disposerait déjà d’un accord de principe avec Idrissa Gueye. Ne manque plus que celui avec le PSG. Par ailleurs, la formation anglaise essayerait de clore ce dossier depuis une dizaine de jours, sans succès pour l’instant. Affaire à suivre...