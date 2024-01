Mercato - PSG : Campos a trouvé le transfert parfait !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est la très grosse information de ce début de mercato. Plusieurs sources au Brésil assurent en effet que le PSG fait le forcing pour boucler le transfert de Bruno Guimarães dont la clause libératoire serait fixée à 115M€ dans son contrat à Newcastle. Il faut dire que le milieu de terrain brésilien possède un profil technique recherché par Luis Enrique, et surtout, son intégration ne posera pas de problème compte tenu de son passé en France.

Avant même l'ouverture du mercato, le PSG pensait pouvoir tenir le milieu de terrain qu'il recherchait. En effet, Gabriel Moscardo devait s'engager avec le club de la capitale pour environ 20M€. Cependant, sa visite médicale a révélé un souci au pied qui nécessite une opération. Cela ne remet pas en cause son transfert au PSG, mais le jeune milieu de terrain sera absent au moins trois mois, ce qui pousse la direction parisienne à se remettre en quête d'un nouveau renfort dans l'entrejeu.

Le PSG serait bien dans le coup pour Bruno Guimarães

Dans cette optique, le PSG pourrait bien réserver un énorme coup. En effet, jeudi, la presse brésilienne a lâché une petite bombe en assurant que le club de la capitale faisait de Bruno Guimarães sa priorité pour cet hiver. ESPN Brésil a effectivement révélé que le milieu de terrain de Newcastle, qui dispose d'une clause libératoire estimée à 115M€, est suivi de près par le PSG. Une information confirmée ce vendredi par Marcelo Bechler, journaliste brésilien rendu célèbre après avoir annoncé en premier la signature de Neymar à Paris en 2017.

Un profil et une adaptation parfaite ?