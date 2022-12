Mercato - PSG : Campos a entamé un chantier colossal, l’avenir du projet QSI en jeu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG n’a pas le droit à l’erreur. Dans les prochains mois, de nombreux cadres voient leur contrat expirer en juin prochain ou en 2024. La prolongation de ses stars sera une priorité pour le club parisien, qui a décidé d’accélérer dans plusieurs dossiers selon les informations exclusives du 10Sport.com. Le premier à étirer son bail est Marco Verratti.

Attention danger pour le PSG ! Plusieurs cadres de l’effectif voient leur contrat prendre fin en 2023 ou en 2024. Liés jusqu’en juin prochain au club parisien, Sergio Ramos et Lionel Messi sont les cas les plus urgents. Mais le PSG envisage, aussi, de sécuriser l’avenir d’autres stars du groupe comme Marquinhos ou encore Presnel Kimpembe. Et selon les informations exclusives du 10Sport.com, les premières discussions ont été lancées.

Verratti, le premier à prolonger

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG se montre très optimiste en interne. Marco Verratti a déjà prolongé son contrat de deux ans, soit jusqu’en 2026. Le club de la capitale aurait aussi un accord de principe avec Lionel Messi. A son retour en France, le champion du monde devrait régler les ultimes détails et signer, dans la foulée, son contrat.

Les négociations vont dans le bon sens

Le PSG se veut aussi rassurant dans les dossiers Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos. Les négociations vont dans le bon sens avec les trois joueurs. Et maintenant que la Coupe du monde a rendu son verdict, les discussions pourraient avancer après les fêtes de fin d’année. Alors que le PSG n’envisage pas d’accueillir de renforts cet hiver selon les informations du 10Sport.com, la priorité sera mise sur les prolongations.

Des joueurs poussés vers la sortie ?

D’autres joueurs voient leur contrat avec le PSG expirer en 2024 comme Keylor Navas, Sergio Rico ou encore Pablo Sarabia. Dans leur cas, aucune discussion n’a débuté. Il faut dire qu’ils ne figurent pas parmi les premiers choix de Christophe Galtier et sont loin d’être une priorité pour Luis Campos, qui pilote ce chantier.