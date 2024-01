Mercato - PSG : «Ça sera impossible», il lâche une bombe sur Mbappé 

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Real Madrid a posé ses conditions dans le dossier Kylian Mbappé. Pour signer en Espagne, le joueur devra consentir un effort financier. Mais selon le journaliste Siro Lopez, l'international français n'acceptera pas de baisser son salaire, ce qui pourrait pousser le club espagnol à lâcher l'affaire. Une bonne nouvelle pour le PSG.

Le scénario serait écrit dans le dossier Kylian Mbappé. Selon plusieurs sources, le joueur quittera le PSG à l'issue de son contrat avant de rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Mais penser que la situation est gravée dans le marbre dans un tel feuilleton, c'est faire preuve de diligence. Car comme l'a annoncé le journaliste Siro Lopez, les négociations entre le clan Mbappé et le Real Madrid promettent d'être difficiles.

Le Real Madrid sur le point de lâcher l'affaire ?

« Le Real Madrid n'acceptera la signature de Mbappé que si la mère ou l'avocat appelle le Real Madrid et dit que sur les 25 millions d'euros qui ont été offerts au joueur dans l'offre de 2022, le joueur n’en demandera que 15 millions nets par saison; et cela va être impossible. Le Real Madrid ne lui fera pas d'offre supplémentaire » a confié le journaliste espagnole à la Cadena COPE. Surtout, le Real Madrid dispose désormais de suffisamment d'armes pour se passer de Mbappé.

« La donne a changé »