Mercato - PSG : Ça se bouscule en coulisses pour ce transfert à 150M€ de Campos

En grande forme avec l'Angleterre, Jude Bellingham est convoité par de nombreux clubs sur le marché des transferts. Jusqu'à présent, le PSG, Manchester City, Liverpool et le Real Madrid seraient intéressés par le joueur de 19 ans. Mais la concurrence pour le milieu de terrain pourrait bien être plus relevée dans les prochaines semaines.

Il est l’une des sensations de cette Coupe du monde au Qatar. Jude Bellingham met tout le monde d’accord avec l’Angleterre depuis le début du Mondial. Le joueur de 19 ans s’était déjà fait remarquer avec le Borussia Dortmund avant la compétition. Le PSG se serait notamment renseigné pour Jude Bellingham, dont le potentiel transfert est estimé à 150M€. Mais d’autres clubs en pinceraient également pour le milieu de terrain.

Pour le moment, Manchester City, Liverpool et le Real Madrid ont été identifiés sur le dossier Jude Bellingham. Pour le moment, les Reds auraient l’avantage, le clan du joueur de 19 ans privilégiant un transfert du côté du Merseyside. Mais la concurrence promet d’être encore plus relevée à l’avenir.

🚨🔥 The race for Jude #Bellingham will be long and fought.📌 As told, #ManchesterCity, #Liverpool and #RealMadrid are already in, but in the next few weeks new clubs could decide to join the competition for the 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 player. 🐓⚽ #Transfers #MCFC #LFC #RMCF pic.twitter.com/6xHueGhtb8