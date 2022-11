Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Beckham largué, le Qatar peut souffler pour Messi

Publié le 1 novembre 2022 à 21h30

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi a retrouvé son meilleur niveau, et cela ne passe pas inaperçu sur le marché. En effet, l'Inter Miami, la franchise de MLS dont David Beckham est co-propriétaire, rêve de réaliser la plus grande opération de l'histoire du championnat nord-américain. Mais Lionel Messi ne semble pas encore prêt pour le grand saut.

Auteur d'un début de saison très impressionnant avec 12 buts et 13 passes décisives en 17 apparitions, Lionel Messi semble enfin avoir retrouvé son meilleur niveau. Mais alors que son contrat au PSG se termine en juin prochain, cela attire de nouveau les prétendants pour le recruter l'été prochain. Comme révélé par le10sport.com, le PSG veut prolonger Lionel Messi. Cependant, la concurrence s'organise puisque selon The Athletic , l'Inter Miami serait confiant à l'idée de recruter la star argentine en vue de la saison prochaine.

Messi pas chaud pour la MLS pour l'instant ?

RMC Sport confirme d'ailleurs que la franchise dont David Beckham est le co-propriétaire aimerait recruter Lionel Messi et avait déjà tenté le coup en 2021. Mais l'Argentin se sentait encore en mesure de relever un défi en Europe et avait alors signé au PSG. D'ailleurs, bien qu'à terme l'Argentin et sa famille se verraient bien en Floride, il est loin d'être assuré que Lionel Messi accepte de s'y rendre dès la saison prochaine, ce qui laisse une option au club parisien pour le prolonger. C'est d'ailleurs la tendance également avancée par Guillem Balague ces derniers jours.

«Le PSG a un net avantage»