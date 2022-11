Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle menace XXL identifiée pour ce transfert à 120M€

Publié le 1 novembre 2022 à 21h15

Pierrick Levallet

Absolument brillant avec le Borussia Dortmund, Jude Bellingham a tapé dans l’oeil de nombreux clubs européens. Le joueur de 19 ans serait notamment dans le viseur du PSG, du Real Madrid, de Chelsea et de Liverpool. Et un autre prétendant serait entré dans la danse pour l’international anglais, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Borussia Dortmund.

Cet été, le PSG s’est considérablement renforcé au milieu de terrain. Luis Campos a attiré Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler dans la capitale. Et un autre joueur pourrait rejoindre les rangs de Christophe Galtier. Antero Henrique aimerait faire venir Jude Bellingham au PSG. Mais le Portugais devrait se heurter à une concurrence très rude pour la pépite du Borussia Dortmund.

Une énorme bataille se prépare pour Bellingham

En plus de la formation parisienne, le Real Madrid voudrait également mettre la main sur Jude Bellingham. Le club madrilène aimerait compter sur le joueur de 19 ans et l’aligner aux côtés de Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. La Premier League serait également à l’affût puisque Chelsea et Liverpool suivraient le dossier de près. Et un autre prétendant viendrait d’entrer dans la danse.

Manchester City entre dans la danse