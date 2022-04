Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : PSG, Barcelone... Une tendance se confirme pour Lewandowski !

Publié le 21 avril 2022 à 1h30 par La rédaction

L’analyse du contexte entourant le dossier Lewandowski amène à dégager une option claire pour son avenir. Analyse.

Selon les informations du média Sky Deutschland , l’option la plus probable pour Robert Lewandowski, malgré ce qu’il considère comme un manque de considération du Bayern Munich et des négociations contractuelles très difficiles, reste qu’il prolonge avec le club bavarois.

Sa prolongation au Bayern reste l’issue logique

Que faut-il en penser ? A l’analyse, cela apparaît en effet l’option la plus solide. Du côté du Bayern, on sait qu’on ne trouvera pas d’attaquant de ce calibre sur le marché, donc on ne laissera sans doute pas partir l’attaquant polonais cet été, quand bien même il intéresse fortement le FC Barcelone et le PSG. A partir de là, deux options sont possibles : soit le club bavarois laisse la situation en l’état et perd le joueur libre à l’été 2023, soit il fait un effort financier pour prolonger son contrat en misant sur le fait qu’il a encore trois ans au plus haut niveau dans les jambes. Pour le Bayern, l’arbitrage est clair et il amènera forcément le club à faire l’effort suffisant pour trouver un accord avec Lewandowski pour la prolongation.