Mercato - PSG : Barcelone snobe Kylian Mbappé, le coupable est désigné

C'est en 2017 que le PSG s'est offert les services de Kylian Mbappé. Mais l'histoire aurait pu être différente pour ce dernier, qui aurait alors pu rejoindre le FC Barcelone. Alors que le club catalan venait de perdre Neymar, parti à Paris, la décision a finalement été prise de recruter Ousmane Dembélé. Alors que le Barça peut aujourd'hui s'en mordre, on sait à qui il faudrait se plaindre...

Neymar acheté par le PSG pour 222M€, le FC Barcelone s'est retrouvé avec une énorme puissance financière pour remplacer l'international français. Une grande partie a alors été dépensée pour recruter Ousmane Dembélé en provenance du Borussia Dortmund. Ce dernier avait alors été préféré à... Kylian Mbappé. En 2017, ce dernier avait quitté Monaco pour le PSG, mais le Barça était dans la course et aurait pu rafler la mise. « Si je l’avais demandé, il serait venu au Barça. Quand ils ont payé 222M€ pour Neymar, nous avions de l’argent pour le signer, mais la direction sportive a été claire et il fallait plutôt faire venir Dembélé. Je suis allé chercher Mbappé et j'ai parlé avec son père. Il serait venu. Il y a eu un moment, le 30, où j'ai même cru que nous allions le faire venir », a avoué Javier Bordas, ancien dirigeant blaugrana.



Mercato - PSG : Le transfert de Mbappé fait halluciner Riolo https://t.co/J2cZU1UoFe pic.twitter.com/LxKYLOwPCG — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

Qui a préféré Dembélé à Mbappé à Barcelone ?

Plutôt que Kylian Mbappé, le FC Barcelone s'est donc tourné vers Ousmane Dembélé. Un choix qui doit aujourd'hui susciter des regrets en Catalogne. « Bordas a affirmé que l’arrivée de Mbappé était une réelle possibilité, il a même parlé avec son entourage. Mais quelqu’un, il faudrait savoir son nom, a décidé qu’il était préférable de faire venir Dembélé. Le reste, c’est de l’histoire », expliquait Josep Pedrerol. Mais qui a bien pu faire ce choix à Barcelone ?

« C’est Robert Fernandez qui le voulait »