Mercato - PSG : Barcelone ouvre publiquement la porte à Lionel Messi !

Publié le 23 mars 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que les spéculations vont bon train concernant l’avenir de Lionel Messi au PSG, la direction du FC Barcelone n’exclut pas un retour de l’attaquant argentin.

Recruté libre par le PSG l’été dernier après la fin de son contrat au FC Barcelone, Lionel Messi peut-il faire le chemin inverse en fin de saison ? Depuis l’élimination du club parisien en 8es de finale de la Ligue des Champions, les spéculations vont bon train dans la presse espagnole et annoncent un possible retour de Messi au Barça l’été prochain. Et la direction du club catalan laisse d’ailleurs la porte ouverte à son ancienne gloire…

« Rien n’est impossible »