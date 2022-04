Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aubameyang est bien décidé à faire capoter les plans du Qatar !

Publié le 12 avril 2022 à 5h45 par Th.B.

Bien que le PSG semble cultiver le désir de recruter Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang s’est une nouvelle fois livré sur l’avenir de son compère d’attaque en l’incitant à prolonger son contrat au FC Barcelone.

Afin de potentiellement remplacer Angel Di Maria, dont le contrat au PSG arrive à expiration à l’issue de la saison, les propriétaires qataris auraient des vues sur Ousmane Dembélé qui pourrait lui aussi bénéficier du statut d’agent libre à l’intersaison. Cependant, le FC Barcelone aimerait le voir continuer, et c’est notamment le cas de l’entraîneur Xavi Hernandez ou encore de la recrue hivernale Pierre-Emerick Aubameyang. Au terme d’un match qui a connu son lot de rebondissements (3-2 contre Levante dimanche) et dans lequel Pierre-Emerick Aubameyang a apporté sa pierre à l’édifice en parvenant à transformer un joli service d’Ousmane Dembélé en but, l’attaquant du FC Barcelone s’est livré à Movistar+ au sujet de l’avenir de Dembélé, une fois encore.

« Il doit rester »