Mercato - PSG : Après Zidane, Klopp passe à l’action pour Kylian Mbappé !

Publié le 26 avril 2020 à 6h45 par Th.B.

Alors que la presse ibérique évoquait ces dernières heures la préparation de l’opération Kylian Mbappé du côté de Liverpool, Jürgen Klopp s’est entretenu avec les proches de la pépite du PSG.

À ce jour, le PSG ne semblerait pas avoir avancé dans le dossier Kylian Mbappé. En effet, l’attaquant du club de la capitale refuserait pour le moment de se pencher sur la question d’une prolongation alors que son contrat expirera à l’été 2022. De quoi donner espoir aux plus grandes écuries de la planète comme le Real Madrid qui prévoirait d’attendre le mercato estival de 2021 afin de lancer une offensive auprès du PSG. Cependant, Liverpool pourrait bien jouer un sale tour à Zinedine Zidane, qui ferait de Mbappé sa priorité absolue à moyen terme...

Liverpool a sondé le clan Mbappé !