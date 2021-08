Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Messi, Leonardo accélère pour ce chantier colossal !

Publié le 14 août 2021 à 2h30 par A.M.

Cet été, le PSG s'est montré très actif et doit désormais vendre. Dans cette optique, deux joueurs sont sollicités et pourraient partir.

Après avoir recruté Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Lionel Messi, le PSG va désormais devoir s'occuper de l'opération dégraissage. En effet, le club de la capitale doit vendre afin d'équilibrer ses comptes, alléger sa masse salariale mais aussi dégraisser un effectif qui possède de nombreux joueurs. Dans cette optique, « à part Messi et les cinq gros (Neymar, Mbappé, Marquinhos, Verratti, Di Maria, tous les joueurs sont potentiellement vendables », lâche une source en interne à L'Equipe .

Kurzawa et Kehrer sont convoités