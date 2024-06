Mercato - PSG : Après Mbappé, une autre star annonce son départ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après Kylian Mbappé qui avait officialisé sa signature au Real Madrid avant le début de l'Euro, le PSG s'apprête à perdre un autre phénomène offensif cet été. Xavi Simons, qui avait été prêté avec succès au RB Leipzig la saison dernière, aurait déjà acté son départ en interne et en aurait informé la direction du PSG. Explications.

Le mercato estival s'annonce décidément très mouvementé au sein du PSG ! Il a débuté par la perte de son joueur majeur, Kylian Mbappé, qui a décidé de ne pas prolonger l'aventure dans la capitale pour signer un contrat de cinq ans avec le Real Madrid. La fin d'un très long feuilleton, mais qui est suivi d'un autre puisqu'il est désormais question de l'avenir de Xavi Simons. Le crack néerlandais de 21 ans, sous contrat jusqu'en 2027 avec le PSG, a cartonné en prêt au RB Leipzig ces derniers mois, et son mercato fait beaucoup parler.

Xavi Simons décide de quitter le PSG

Selon les révélations de Fabrizio Romano et de RMC Sport , Xavi Simons envisage bel et bien de quitter le PSG cet été et il l'a annoncé en interne : « Xavi Simons ne souhaite pas jouer au PSG la saison prochaine. Le club le sait depuis un moment. Il l’a formalisé dernièrement. On se dirige vers un prêt d’un an », explique le journaliste de RMC Fabrice Hawkins, qui précise que le Bayern Munich et Leipzig font déjà figure de favoris pour accueillir Simons cet été.

« On verra après l'Euro »