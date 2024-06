Mercato - PSG : Après Mbappé, le Real Madrid prépare un autre coup à 0€

Alexis Brunet

Le PSG et le Real Madrid sont les deux clubs les plus intéressés par les services de Leny Yoro cet été. Mais aux dernières nouvelles, c’est le club espagnol qui aurait les faveurs du défenseur central. Les dirigeants madrilènes doivent encore trouver un terrain d’entente avec Lille et il pourrait être tenté d’attendre l’année prochaine, afin de récupérer le joueur gratuitement, comme cela a été le cas dernièrement avec Kylian Mbappé.

Cet été, le PSG veut recruter un grand attaquant. Il faut dire que le club de la capitale doit combler le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Le champion du monde s’est engagé jusqu’en 2029 avec les Madrilènes et il n’a rien coûté à Florentino Pérez, du moins en indemnité de transfert, car il était en fin de contrat à Paris.

Leny Yoro pourrait débarquer gratuitement au Real Madrid

Le gros coup réalisé avec Kylian Mbappé a peut-être donné des idées au Real Madrid. D’après les informations de Mundo Deportivo , le club espagnol est très intéressé par le défenseur central de Lille, Leny Yoro. Les dirigeants madrilènes pourraient même boucler l’arrivée du Français dès cet été, pour palier au départ de Nacho vers l’Arabie saoudite. Toutefois, la Casa Blanca pourrait également attendre encore un an afin de s’offrir Yoro gratuitement à l’été 2025, date à laquelle prendra fin son contrat, s’il n’a pas prolongé d'ici là.

Lille demande 60M€ pour Leny Yoro

Le Real Madrid sait que le temps joue pour lui et que plus le mercato avance, plus Lille risque de perdre gratuitement son joueur l’été prochain. Cela pourrait donc faire baisser le prix demandé par les dirigeants du LOSC, qui est actuellement fixé à 60M€. Le PSG est lui d’accord pour payer un tel montant, mais il n’aurait pas les faveurs du joueur de 18 ans. Toutefois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos jette actuellement ses dernières forces dans la bataille pour essayer de faire changer d'avis Leny Yoro.