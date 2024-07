Mercato - PSG : Après Mbappé, le Real Madrid prépare encore un sale coup

Arnaud De Kanel

Face à l'inflexibilité du Napoli dans le dossier Khvicha Kvaratskhelia, le PSG pourrait être contraint de se tourner vers d'autres profils. D'ailleurs, ce dimanche, on apprend que Bukayo Saka serait dans les petits papiers du club de la capitale en vue d'un transfert. Mais une nouvelle fois, le Real Madrid serait prêt à jouer un mauvais tour aux Parisiens.

Le mercato a ouvert ses portes, et la cellule de recrutement du PSG a pour mission de trouver un successeur à Kylian Mbappé. En effet, l'attaquant français a pris la décision de ne pas prolonger afin de faciliter son transfert au Real Madrid. Et quelques semaines plus tard, les Madrilènes pourraient à nouveau plomber le PSG.

Le PSG et le Real surveillent Saka

Cette fois-ci, il n'est pas question de Kylian Mbappé mais d'un autre attaquant, en l'occurence Bukayo Saka. D'après les informations de Caught Offside , le PSG aurait des vues sur l'ailier d'Arsenal, au même titre que... le Real Madrid.

Une concurrence importante ?