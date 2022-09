Foot - Mercato - PSG

Après l’échec du mercato, Campos joue avec le feu pour Skriniar

Publié le 23 septembre 2022 à 21h15 par Axel Cornic

Milan Skriniar était et reste une priorité pour Luis Campos, qui cet été a échoué à offrir un gros renfort défensif à Christophe Galtier. Pourtant du côté de l’Inter on semble monter un plan pour définitivement se débarrasser de l’énorme danger représenté par le Paris Saint-Germain.

Viendra ? Ne viendra pas ? Voilà des mois que le nom de Milan Skriniar circule du côté du PSG, mais Luis Campos n’a jamais semblé pouvoir trouver la faille pour boucler un transfert. L’occasion pourrait toutefois se représenter cet hiver, avec le contrat du Slovaque qui se termine dans seulement quelques mois.

Un contrat de très longue durée à l’Inter ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , la prolongation de Skriniar serait une priorité pour les dirigeants de l’Inter, qui prépareraient déjà une très grosse offre. Si au niveau du salaire elle semble inférieure à celle du PSG, elle serait beaucoup plus importante au niveau de la durée du contrat.

Le PSG offre plus, mais...

Pour rappel, le PSG avait trouvé un semblant d’accord avec Milan Skriniar et son entourage, lors du dernier mercato. Les Parisiens auraient notamment proposé un salaire de 9M€ par an au défenseur de 27 ans, soit plus que les 6,5M€ que l’Inter aurait pour le moment atteint dans les différents échanges survenus depuis la fin du mercato.