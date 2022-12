Mercato - PSG : Après la surprise, Verratti lâche une grosse annonce

Arthur Montagne

Dans la foulée de l'annonce de sa prolongation de contrat jusqu'en 2026, Marco Verratti s'est prononcé sur son choix de rester au PSG et ne cache pas ses ambitions pour l'avenir avec le club de la capitale. L'international italien assure par ailleurs n'avoir jamais hésité.

C'est désormais officiel. A l'occasion du retour au Parc des Princes, le PSG a offert une belle surprise à ses supporters en officialisant la prolongation du contrat de Marco Verratti. Ces derniers jours, le10sport.com vous révélait que les discussions avançaient positivement pour les prolongations de plusieurs joueurs. Dont celle de l'Italien donc. Et ce dernier ne cache pas sa joie.

«C’est une immense fierté»

« C’est une immense fierté de prolonger mon contrat avec le Paris Saint-Germain. Cela fait plus de 10 ans, que je suis arrivé à Paris, dans cette ville que je considère comme ma deuxième maison », confie le milieu de terrain sur le site officiel du PSG.

«Il était évident pour moi que mon histoire continuerait à s’écrire ici»