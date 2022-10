Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après la Coupe du monde, Messi pourrait prendre une incroyable décision

Publié le 16 octobre 2022 à 13h45

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi serait visiblement sur le départ du PSG. Mais quel sera son futur club ? Le FC Barcelone et l'Inter Miami sont les mieux placés pour accueillir la star argentine. Mais tout pourrait dépendre de la Coupe du monde.

Dans les prochaines semaines, l'avenir de Lionel Messi va grandement faire parler. Et pour cause, le contrat de La Pulga s'achève en juin prochain et compte tenu de son retour à un excellent niveau, l'Argentin sera convoité sur le marché ce qui complique la tâche du PSG. D'ailleurs, d'après Media Foot , Lionel Messi aurait d'ores-et-déjà écarté l'idée de prolonger à Paris.

Messi dit non au PSG, le Barça et l'Inter Miami en course ?

En effet, le média explique que Lionel Messi ne sera plus au PSG la saison prochaine. Par conséquent, deux options s'offrent à lui à savoir revenir au FC Barcelone, où Xavi rêve d'entraîner son ancien coéquipier, ou rejoindre la MLS est plus particulièrement l'Inter Miami, la franchise de David Beckham.

La Coupe du monde peut tout changer pour Messi

Mais tout pourrait dépendre de la Coupe du monde, qui sera la dernière de Lionel Messi, et de la prestation de l'Argentine. S'il décroche enfin le titre mondial, l'ancien joueur du Barça pourrait avoir envie de quitter l'Europe afin de relever le challenge en MLS. Dans le cas contraire, il pourrait s'offrir un dernier défi plus compétitif en Europe, et notamment du côté du FC Barcelone.