Mercato - PSG : Al-Khelaïfi appelle un ami pour boucler un transfert, il dénonce un scandale

Bien décidé à dégraisser son effectif, le PSG a décidé de prêter Gabriel Moscardo, jugé trop tendre pour s’imposer à Paris cette saison. Le jeune milieu de terrain va donc rejoindre le Stade de Reims où il sera prêté une saison sans option d’achat avec la possibilité d’être rapatrié en janvier. Un deal bouclé par Nasser Al-Khelaïfi et Jean-Pierre Caillot, ce qui éveille les soupçons de Daniel Riolo.

Recruté lors du précédent mercato d'hiver, Gabriel Moscardo avait été prêté dans la foulée au Corinthians suite à une blessure au pied. Le milieu de terrain brésilien a donc débarqué cet été à Paris, mais Luis Enrique a été déçu de son état de forme, et le PSG a donc décidé de le prêter à Reims. Selon les informations de Sports Zone, c’est Nasser Al-Khelaïfi qui est derrière le prêt de Gabriel Moscardo à Reims. Le président du PSG aurait appelé son homologue de rémois, Jean-Pierre Caillot, dont il est proche. Une manœuvre qui interpelle Daniel Riolo.

Il quitte le PSG et annonce du lourd ! https://t.co/ToGSDEt5VO pic.twitter.com/KKB7WAqnYu — le10sport (@le10sport) August 20, 2024

Al-Khelaïfi appelle Caillot pour Moscardo

« Le PSG va prêter Moscardo à Reims donc ? Je ne sais pas si on comprend, on mesure ce à quoi on assiste. NAK fait le Mercato, décide de l’argent des uns et des autres. C’est évidement un hasard ce prêt à Reims ? NAK, Labrune, Caillot. Arrangement entre amis. C’est fou », s’offusquait l’éditorialiste de RMC au micro de l’After Foot, avant de rappeler que Nasser Al-Khelaïfi et Jean-Pierre Caillot avaient déjà usé de leur proximité pour boucler le transfert d’Hugo Ekitiké qui évoluait à Reims.

Riolo s'interroge

« Ekitike au PSG, un jour il faudra réellement poser la question. Le PSG n’avait pas envie de recruter ce joueur. Mais on a fait plaisir à Jean-Pierre Caillot, le grand copain de Vincent Labrune, désormais grand copain de Nasser Al-Khelaïfi. On est loin du Jean-Pierre Caillot de 2015 qui crachait sur le PSG. Maintenant, ça mange dans la même gamelle », rappelle Daniel Riolo, qui dénonce donc l’opération Moscardo.