Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi peut faire capoter une opération XXL du Barça !

Publié le 18 mars 2022 à 15h45 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone préparerait le transfert de Mohamed Salah selon la presse espagnole, le PSG installerait un sérieux doute dans l’esprit des dirigeants du Barça pour l’attaquant de Liverpool.

Et si l’après-Kylian Mbappé était assuré par une star du football européen ? Septième lors de la dernière édition du Ballon d’or, Mohamed Salah serait susceptible de quitter Liverpool à la prochaine intersaison ou à l’été 2023 selon SPORT et ce, bien que la presse anglaise ait assuré ces derniers jours que la volonté première de l’international égyptien était de raccrocher les crampons à Anfield. Et bien que le FC Barcelone soit sur les rangs pour accueillir Mohamed Salah, le président Joan Laporta étant déterminé à recruter un grand nom, le Barça craindrait le PSG du président Nasser Al-Khelaïfi.

Le Barça aurait peur de l’offre du PSG pour Salah !