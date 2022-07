Mercato - PSG : Al-Khelaïfi fait une fleur à Tuchel pour ce transfert XXL

Foot - Mercato - PSG

À plusieurs reprises, depuis l’arrivée de Thomas Tuchel à Chelsea, les chemins de l’ancien entraîneur du PSG et du club de la capitale se sont rejoints sur le marché des transferts. Mais cette fois-ci, le président Nasser Al-Khelaïfi laisserait le champ libre à son ex-coach dans le dossier Matthijs de Ligt.

Passé par le PSG de l’été 2018 à décembre 2020, Thomas Tuchel est le premier entraîneur de l’histoire du club de la capitale à atteindre le stade de la finale de la Ligue des champions, véritable objectif premier des propriétaires qataris depuis le lancement de l’ère QSI en 2011. Cependant, Tuchel a été licencié quelques mois seulement après ce joli parcours en C1 et a rebondi à Chelsea où il a depuis soulevé la Coupe aux grandes oreilles en 2021.

Depuis son départ du PSG pour Chelsea, les routes du Paris Saint-Germain et de Thomas Tuchel se sont croisées sur le mercato estival. Hormis ses tentatives vaines pour les transferts de Marquinhos et de Presnel Kimpembe, Tuchel aurait mis la pression sur le PSG à l’été 2021 dans le dossier Achraf Hakimi et il semblerait à présent que l’opération Neymar puisse être résolue par Chelsea.

Bayern's interest in Matthijs de Ligt naturally affects the price. Told Chelsea's latest proposal is already close to £70 million. Both clubs still working to try and get an agreed fee. Pretty open race. PSG not in it. They want Milan Skriniar. https://t.co/gUPyCR5QdM