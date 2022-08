Foot - Mercato - PSG

PSG : Al-Khelaïfi débarque, un transfert XXL bouclé rapidement ?

Publié le 31 août 2022 à 18h00 par Bernard Colas

Alors qu’on pensait la piste écartée, le PSG cherche toujours à trouver un accord avec l’Inter pour le transfert de Milan Skriniar, et le club de la capitale pourrait parvenir à ses fins. Le dossier semble en effet relancé, au point que l’optimisme règnerait au sein de la direction parisienne, à quelques heures de la fin du mercato estival.

On pensait le dossier Skriniar enterré, et pourtant. Il y a quelques jours, Simone Inzaghi s’était montré affirmatif au sujet de son joueur, au centre de discussions depuis le début de l’été entre le PSG et l’Inter : « C’est un garçon sérieux et fort, en match comme à l’entraînement. Il aime l’Inter, et je suis heureux qu’il ne soit plus sur le marché des transferts » D’après la presse italienne, Milan Skriniar aurait en effet été déclaré intransférable par le président intériste Steven Zhang, faute d’accord avec le Paris Saint-Germain, refusant de s’aligner sur les exigences de la formation de Serie A. Une prolongation serait désormais évoquée entre le club nerazzurro et Skriniar , actuellement dans sa dernière année de contrat, mais Luis Campos n’a pas dit son dernier mot.

Après Fabian Ruiz et Carlos Soler, le PSG veut son défenseur

Jusqu’au bout, le PSG est bien disposé à tenter sa chance avec Milan Skriniar. Alors que l’écurie parisienne vient de recruter Fabian Ruiz (Naples) et est bien partie pour en faire de même avec Carlos Soler (Valence), la priorité est mise sur un défenseur avant la fin du mercato ce jeudi, et Skriniar est plus que jamais dans les plans du PSG.

Al-Khelaïfi débarque pour boucler le transfert de Skriniar

D’après Foot Mercato , Nasser Al-Khelaïfi s’est personnellement impliqué dans les discussions pour Milan Skriniar au cours des dernières heures. L’objectif est clair et consiste à finaliser la venue du Slovaque avant jeudi soir, alors que l’Inter refuse de le brader, réclamant entre 70 et 90M€ selon diverses sources. Ce mercredi, L’Équipe confirme l’implication d’Al-Khelaïfi dans le dossier, et elle pourrait être décisive.

Le dossier Skriniar est relancé