Foot - Mercato - PSG

A Nice, on a déjà tourné la page Christophe Galtier

Publié le 26 juillet à 04h00 par Thibault Morlain

Après seulement un an à l’OGC Nice, Christophe Galtier a donc fait ses valises cet été afin de venir remplacer Mauricio Pochettino au PSG. Un nouveau départ pour chacun qui a obligé les Aiglons à se trouver un nouvel entraîneur. Lucien Favre est alors revenu sur la Cote d’Azur pour le plus grand bonheur de certains de ses joueurs, dont Dante, qui semble déjà avoir tourné la page Galtier.

L’ASSE, le LOSC, l’OGC Nice et maintenant donc le PSG pour Christophe Galtier. Priorité du club de la capitale pour remplacer Mauricio Pochettino, le natif de Marseille est désormais aux commandes chez les champions de France. S’il a fallu négocier avec les Aiglons, le PSG a fini par trouver un accord pour le transfert de Galtier. En parallèle, Nice n’a pas mis longtemps avant de remplacer son ex-entraîneur, faisant alors revenir Lucien Favre. Un retour vers le futur qui plait énormément Dante, qui était déjà là lors du premier passage du Suisse à l’OGC Nice.

« On a retrouvé un meilleur Lucien qu'avant »

A l’occasion d’un entretien accordé à Nice Matin , Dante s’est d’ailleurs confié sur ce retour de Lucien Favre à Nice. Et le Brésilien n’a pas caché sa joie : « Ça m’a fait plaisir de retrouver Lucien Favre ? Bien sûr, c'est la personne qui a poussé pour me faire venir à Nice après l'avoir connu à Gladbach. Je l’apprécie beaucoup, j'ai énormément de respect pour lui et ses idées de jeu. On a d'ailleurs retrouvé un meilleur Lucien qu'avant ». A peine parti, Christophe Galtier semble déjà être oublié.

« Aujourd'hui, c'est un meilleur entraîneur »

« Il a changé depuis son départ à Dortmund ? Il a progressé en tant qu'homme et entraîneur. Dans sa vision de jeu aussi, même s'il avait déjà des bonnes idées. Son passage au Borussia Dortmund lui a fait du bien, malgré la fin difficile. Il a pris encore plus d'expérience, d'idées, des clés qu'il n'avait peut-être pas auparavant. Aujourd'hui, c'est un meilleur entraîneur », a également poursuivi Dante.

« Je prenais de ses nouvelles »