Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Madrid, ça se tend pour le dossier Kylian Mbappé…

Publié le 30 août 2021 à 6h00 par Th.B.

Bien que le Real Madrid aimerait avoir une réponse rapide du PSG concernant son offre de transfert pour Kylian Mbappé, rien ne bougerait pour le moment. De quoi pousser le club merengue au pessimisme.

Comme Le Parisien l’a souligné samedi soir, le Real Madrid a adopté la même méthode employée dans les dossiers Luka Modric et Gareth Bale en 2012 et 2013 avec Tottenham, mais cette fois-ci avec le PSG. En effet, c’est un secret de polichinelle certes, mais le Real Madrid rêve d’attirer Kylian Mbappé dans le nouveau Santiago Bernabeu. Néanmoins, la deuxième offre de transfert de 180M€ bonus compris soumise aux dirigeants du PSG reste sans réponse à ce jour. Malgré l’ultimatum lancé pour que ce feuilleton se boucle au plus vite, il pourrait trouver son épilogue à la toute fin du mercato.

« Nous comprenons que tout le monde veuille savoir, mais »